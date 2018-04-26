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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 07:33 | Son Güncelleme

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan aralarında Şenol Güneş’in yaralanmasına yol açan maddeyi atığı düşünülen şahsında bulunduğu 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan aralarında Şenol Güneş’in yaralanmasına yol açan maddeyi atığı düşünülen şahsında bulunduğu 25 kişi adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi
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Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçında çıkan olaylara karışan 25 kişi adliyeye sevk edildi
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