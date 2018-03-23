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Fenerbahçe kupasını çalan Trabzonspor taraftarına 11,5 yıla kadar hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 11:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalanan şüpheli hakkında 11,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.Fenerbahçe’nin Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını alıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli Halit Şahin hakkında “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Halit Şahin’in 11 Ocak 2017 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye gittiği anlatıldı.Şüphelinin 2010-2011 sezonu Lig Şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp, kupayı eline alarak ”Kupa bizim, Trabzon” diye bağırdığının kaydedildiği iddianamede, görevlilerin şüpheliye müdahale ederek kupayı elinden aldıkları belirtildi."Kupa bizim diye bağırarak kupayı elime aldım"İddianameye göre şüpheli ifadesinde, Trabzonspor taraftarı olduğunu ve kupanın Trabzonspor’un hakkı olduğunu söyledi.

Fenerbahçe’nin Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını çalmaya çalışırken yakalanan şüpheli hakkında 11,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Fenerbahçe’nin Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’ndaki müzesinde bulunan şampiyonluk kupasını alıp kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli Halit Şahin hakkında “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Halit Şahin’in 11 Ocak 2017 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ait Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunan halka açık müzeye gittiği anlatıldı.
Şüphelinin 2010-2011 sezonu Lig Şampiyonluğu kupasının sergilendiği camekanı kırıp, kupayı eline alarak ”Kupa bizim, Trabzon” diye bağırdığının kaydedildiği iddianamede, görevlilerin şüpheliye müdahale ederek kupayı elinden aldıkları belirtildi.

"Kupa bizim diye bağırarak kupayı elime aldım"
İddianameye göre şüpheli ifadesinde, Trabzonspor taraftarı olduğunu ve kupanın Trabzonspor’un hakkı olduğunu söyledi. 2010-2011 sezonu Lig Şampiyonluk kupasını görmek amacıyla olay günü Trabzon’dan İstanbul’a geldiğini belirten şüpheli, Fenerbahçe’nin müzesine girip kupayı gördüğünde almaya karar verdiğini, camekanlı bölmenin kapısını zorladığında camın patladığını, o anın coşkusuyla “Kupa bizim” diye bağırarak kupayı eline aldığını kaydetti.

Şüphelinin 11,5 yıla kadar hapsi istendi
İddianamede, şüpheli Halit Şahin’in “mala zarar verme” ve “nitelikli hırsızlığa teşebbüs etme” suçlarından 2 yıl 3 aydan 11 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame, gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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