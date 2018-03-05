Fenerbahçe Orduevi’nin işgaline ilişkin davada karar

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi’nin işgal girişimine ilişkin davada eski üsteğmen Kayhan Korkmaz "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. Davada yargılanan 2 eski uzman çavuşu 6 yıl 3 ay, bir eski uzman çavuşu 5 yıl 3 ay hapse çarptıran mahkeme 36 erin ise beraatine karar verdi.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Fenerbahçe Orduevi’ni kontrol altına almaya çalışan, biri tutuklu 40 askerin yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık eski üsteğmen Kayhan Sönmez ile 3 tutuksuz sanık katıldı. Müdahil kurumlar TBMM, Başbakanlık ve Milli Savunma Bakanlığı adına da birer avukatın hazır bulunduğu duruşmada tutuklu sanık Sönmez’İn son savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Kayhan Sönmez’in "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken, eski uzman çavuş rütbeli asker sanıklardan Recai Yeğen ve Faruk Yüksel’in "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 6 yıl 3’er ay hapis cezasına, diğer rütbeli sanık Fahri Sivri ise aynı suçtan 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme 36 erin ise beraatine karar verdi.