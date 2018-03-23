HABER

Fenerbahçe TV’nin eski haber müdürü Yasir Kaya tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:58 | Son Güncelleme

Fenerbahçe TV’nin eski haber müdürü Yasir Kaya, ByLock iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada yaklaşık 8 ay sonra tahliye edildi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, ‘ByLock’ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Fenerbahçe TV’nin eski haber müdürü Yasir Kaya’nın yargılanmasına devam edildi.

Fenerbahçe TV’nin eski haber müdürü Yasir Kaya, ByLock iddiasıyla tutuklu yargılandığı davada yaklaşık 8 ay sonra tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, ‘ByLock’ soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Fenerbahçe TV’nin eski haber müdürü Yasir Kaya’nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada sanık Kaya’nın yanı sıra avukatları Fatih Uzun ve Ali Rıza Dizdar da hazır bulundu. Duruşmada söz alan Kaya, önceki savunmalarını tekrar ettiğini kaydederek çocuğunun sağlık durumu dikkate alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi. Daha sonra söz alan avukatı Fatih Uzun, müvekkilinin hakkında soruşturma yokken ifade vermeye gittiğini söyledi.
Yasir Kaya’nın soruşturma kapsamında evinde arama yapılırken, evine gelip teslim olduğunu aktaran avukat Fatih Uzun, müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını belirterek tahliyesini istedi.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre ve dosyaya ibraz edilen raporlara göre çocuğunun sağlık sorunlarının gerek sanık, gerek ailesi ve gerekse çocuğun üzerindeki etkisini dikkate alarak Kaya’nın tahliyesine karar verdi. Mahkeme ayrıca Kaya hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına da hükmetti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Kadıköy'de hırsız polis kovalamacası! Polise kürekle saldırdı!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

Sivas'taki kan donduran olayda yeni detaylar!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İstanbul'da korkunç olay! Elleri arkadan bağlı ağaca asılı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.