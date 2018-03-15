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Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 12:37 | Son Güncelleme

Bursa’da, fennî muayene dönüşü aracının kontrolünü kaybedip elektrik direğine çarpan genç sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Osmangazi’ye bağlı Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi.

Bursa’da, fennî muayene dönüşü aracının kontrolünü kaybedip elektrik direğine çarpan genç sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Osmangazi’ye bağlı Ovaakça Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kafede çalıştığı öğrenilen Ataberk Arı (23), 16 FU 426 plakalı otomobiline Gemlik ilçesinde fennî muayene yaptırdı. Fennî muayene dönüşünde Arı, aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç elektrik direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde aracın içinde sıkışan Arı’nın hayatının kaybettiği belirlendi. Arı’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Acı haberle kaza mahalline gelen Arı’nın yakınları fenalık geçirdi. Kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

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Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi
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Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi
3 / 9

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi
4 / 9

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi
5 / 9

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi
6 / 9

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi
7 / 9

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi
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Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi
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Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi

Fennî muayene dönüşü elektrik direğine çarparak can verdi
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