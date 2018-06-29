Ferhat Göçer'den, İzmit'in kurtuluş gününde muhteşem konser

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ferhat Göçer konser verdi. Ferhat Göçer'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.
İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle Sekapark Uçurtma Tepesi alanında Ferhat Göçer konser verdi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve binlerce kişinin katıldığı gecede Ferhat Göçer sevilen şarkılarını seslendirdi. Ferhat Göçer'in 'Unutmuş çoktan', 'Ayrılırsak ölürüz biz', 'Cennet', 'Yastayım', 'Kızım' ve 'Gül ki' gibi sevilen şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Sevenleri konserin ardından Ferhat Göçer'i alkış yağmuruna tuttu.
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