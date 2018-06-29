HABER

Ferhat Göçer'den, İzmit'in kurtuluş gününde muhteşem konser

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 23:55 | Son Güncelleme

İZMİT'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ferhat Göçer konser verdi.

Ferhat Göçer'den, İzmit'in kurtuluş gününde muhteşem konser

Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ferhat Göçer konser verdi. Ferhat Göçer'in şarkılarına binlerce kişi eşlik etti.
İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü nedeniyle Sekapark Uçurtma Tepesi alanında Ferhat Göçer konser verdi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu ve binlerce kişinin katıldığı gecede Ferhat Göçer sevilen şarkılarını seslendirdi. Ferhat Göçer'in 'Unutmuş çoktan', 'Ayrılırsak ölürüz biz', 'Cennet', 'Yastayım', 'Kızım' ve 'Gül ki' gibi sevilen şarkılarına binlerce kişi eşlik etti. Sevenleri konserin ardından Ferhat Göçer'i alkış yağmuruna tuttu.

FOTOĞRAFLI

Ferhat Göçer'den, İzmit'in kurtuluş gününde muhteşem konserFerhat Göçer'den, İzmit'in kurtuluş gününde muhteşem konserFerhat Göçer'den, İzmit'in kurtuluş gününde muhteşem konserFerhat Göçer'den, İzmit'in kurtuluş gününde muhteşem konser

PARTNERSeksi hakem bu kez resmen soyunduSeksi hakem bu kez resmen soyundu
Mersin'de 'Duman' rüzgarı estiMersin'de 'Duman' rüzgarı esti
Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklamaAnkara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara Valisi Ercan Topca'dan cesedi bulunan Eylül ile ilgili ilk açıklama

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ankara'da kaybolan küçük Eylül'den çok acı haber

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Samsun'da yaşlı çiftin emeklilik hayalleri suya düştü! Prim borcu için getirdikleri parayı düşürdüler

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Çocuklara cehennemi yaşattı! 10 gün boyunca aç ve susuz bırakıp, işkence yaptı

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.