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Ferhat Tunç hakkında 9 yıl 4 aya kadar hapis istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Sanatçı Ferhat Tunç’un "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Sanatçı Ferhat Tunç’un "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Tunç’un "Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 9 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Sanatçı Ferhat Tunç’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.
İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanık Ferhat Tunç ile avukatı katıldı.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık Ferhat Tunç’un Twitter ve Instagram isimli sosyal paylaşım sitelerinde 2015 ve 2016 yılında yaptığı paylaşımlara silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın ve onun uzantısı olan YPG ve YPJ’nin cebir şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yaptığını belirtti.
Savcı, Tunç’un "Zincirleme şekilde terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaanın ardından söz alan sanık Ferhat Tunç, "İki yıl önceki paylaşımlarımın iddianameye konu yapılmasının iyi niyetli olmadığı düşüncesindeyim. Paylaşımlarımın düşünce ve ifade hürriyeti içerisinde olduğu kanısındayım. Yakın zamanda kız kardeşimi kaybettim. Esas hakkındaki savunmamı hazırlamak için süre istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Ferhat Tunç’un savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

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