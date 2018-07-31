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Festivalde 64 ülkeden gelen misafirler 'Erik Dalı' türküsüyle coştu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 09:34 | Son Güncelleme

Festivalde 64 ülkeden gelen misafirler 'Erik Dalı' türküsüyle coştu

İSTANBUL, (DHA) Festivalde 64 ülkeden gelen misafirler 'Erik Dalı' türküsüyle coştuFestivalde 64 ülkeden gelen misafirler 'Erik Dalı' türküsüyle coştuFestivalde 64 ülkeden gelen misafirler 'Erik Dalı' türküsüyle coştuFestivalde 64 ülkeden gelen misafirler 'Erik Dalı' türküsüyle coştu

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