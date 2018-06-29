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Fethiye merkezli FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 11:11 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesi merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanması içinde bulundukları belirlenen 10 asker için gözaltı kararı verildi. Muğla, Denizli, Eskişehir ve Muş'ta, eş zamanlı operasyonlar yapıldı. 5 muvazzaf asker ile 5 eski askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin sorgulanmak üzere Fethiye'ye getirileceği öğrenildi.

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