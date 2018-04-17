Fethiye’de 111 kaçak göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmaya çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Kayaköy Mahallesi Gemiler Koyu’ndan gelen bir ihbar üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler ormanlık alana dağılmış vaziyette, 17’si kadın, 28’i çocuk 83 Suriyeli ile 22 Pakistan ve 6 Afgan uyruklu kişiyi yakaladı. Bölgeden minibüslere bindirilen kaçak göçmenler, Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığına getirildi. Minibüsten indirilen göçmenlerin arasında bulunan iki engelli ise diğer kaçak göçmelerin yardımıyla karakola taşındı.
Kaçak göçmenlerin Yunan adalarına geçmek için İstanbul üzerinden ilçeye minibüslerle getirildiği ve organizatörlere kişi başı 3 ila 6 bin dolar arasında para verdiği öğrenildi. Kaçak göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.
Öte yandan organizatörlerin yakalanması için jandarma istihbarat ekiplerince geniş çaplı çalışma başlatıldı.
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