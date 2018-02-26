HABER

Fethiye’de baba dehşeti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 20:10 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 73 yaşındaki kişi, tartıştığı gelinine ve oğluna kurşun yağdırdı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde 73 yaşındaki kişi, tartıştığı gelinine ve oğluna kurşun yağdırdı. Gelinin hayatını kaybettiği olayda, oğul ise yaralandı.
Olay, Çatalarık Mahallesi Osman Kaya Bulvarı üzerinde bulunan bir pide salonunda meydana geldi. Fahrettin H. (73) ile gelini Serpil (44) ve oğlu Salih H. (48) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından iş yerinin yakınında bulunan ikametine giden baba Fahrettin H., av tüfeğini yanına alarak iş yerine geri döndü. Yaşlı adam, kavga ettiği gelini ve oğluna tüfekle birçok kez ateş etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Serpil ve Salih H., yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Fethiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan gelin Serpil H. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Salih H.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, cinayetin ardından olay yerinden ayrılan Fahrettin H.’nin polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayı duyarak hastaneye giden ailenin yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı gözlendi.
Konuyla ilgili olarak asayiş büro ekipleri geniş çaplı tahkikat başlattı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

Borcu olanlara sürpriz af! Otomatik yeni af geldi

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

ABD'li dergiden bomba iddia! 'Savaş çıkabilir'

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

Dikkat! Sefer görev emri aracınıza çıkmış olabilir!

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

ABD’li koalisyon sözcüsünden Türkiye’ye Afrin eleştirisi

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Kraliyet kararnamesi yayımlandı! Birçok üst düzey isim görevden alındı

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Salih Müslim için yeni açıklama: Serbest bırakılırsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

Kundaklandığı iddia edilen kamyonet alev alev yandı

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardı

Adana'da kaçak at kesimi baskını: İki atı kesilmekten polis kurtardı

Adana’da kaçak et operasyonu

Adana’da kaçak et operasyonu

Kayseri'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Kayseri'de kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Sahil Güvenlik’ten can kurtaran operasyon

Sahil Güvenlik’ten can kurtaran operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.