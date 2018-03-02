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Fethiye'de fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek'le suçlanan 11 kişi gözaltına alındı.

Fethiye'de fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde yapılan fuhuş operasyonunda, 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek'le suçlanan 11 kişi gözaltına alındı. Fuhuş yaptıkları belirlenen Fas ve Tunus uyruklu 8 kadın ise sınırdışı edildi.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede fuhuş operasyonu yaptı. Operasyonda, 'insan ticareti', 'iştirak halinde fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek'le suçlarından Gürcistan uyruklu L.K.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi, gözaltına alındı.
Operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen Fas ve Tunus uyruklu 8 kadın da yakalandı.
L.K.'nin Fethiye'deki çeşitli villalarda ve 5 otelde fuhuş için yer temin ettiği anlaşıldı. Fuhuş yaptığı belirlenen kadınlar, işlemleri sonrası sınır dışı edildi.
Gözaltındaki 11 şüpheli ise 'insan ticareti', 'iştirak halinde fuhşa teşvik, aracılık, yer temin etmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.

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