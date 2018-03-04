HABER

Fethiye’de fuhuş operasyonu; 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 00:01 | Son Güncelleme

lMuğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 1’i kadın 12 kişiden 4’ü tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı belirlenen ve düzenlenen operasyonla Gürcistan uyrukla kadın L.K, ile B.D, S.Ç, A.Ç, İ.B, İ.I, M.D, Y.Ö, S.A,A.D, ve E.A’de gözaltına alındı.

Fethiye’de fuhuş operasyonu; 4 tutuklama

lMuğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 1’i kadın 12 kişiden 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı belirlenen ve düzenlenen operasyonla Gürcistan uyrukla kadın L.K, ile B.D, S.Ç, A.Ç, İ.B, İ.I, M.D, Y.Ö, S.A,A.D, ve E.A’de gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda O.G’de gözaltına alındı. Nöbetçi Mahkeme tarafından Gürcistan uyruklu kadın L.K ile O.G, S,A.ve A.D’de tutuklanarak Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer 8 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Fethiye’de fuhuş operasyonu; 4 tutuklama

Fethiye’de fuhuş operasyonu; 4 tutuklama

Fethiye’de fuhuş operasyonu; 4 tutuklama

Fethiye’de fuhuş operasyonu; 4 tutuklama

Abdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiasıAbdullah Ağar'dan olay yaratacak Afrin iddiası
Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...Şehitlere hakaret! Soruşturma başlatıldı...
Öğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğrettiÖğrencisine cinsel ilişki ve uyuşturucu öğretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

Mehmetçik 100 yıl sonra Raco’da

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

'Meteorolojik afetler, sayı ve şiddet bakımından artış gösterecek'

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

MİT'in gizli dosyası! Yöntemlere çok şaşıracaksınız

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Cengiz Ünder bu kez Napoli'yi avladı!

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Kürtler 'Bağdat'tan çekilmeyi planlıyor

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Antalya'da 61 yıldır süren davanın mirasçıları bir araya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Otomobili ile baklava dükkanına girdi sonra: "Ne kazası ya kaza olmadı ki" dedi

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Telefondaki ‘casus program’ aldatma davasına delil oldu

Bursa’da akıl almaz kaza

Bursa’da akıl almaz kaza

Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

Trabzon'da toprak kayması! Karayolu ulaşıma kapandı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

(Özel) Alkollü ve ehliyetsiz sürücü belediye otobüsüne çarptı : 2 yaralı

Esenler’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Esenler’de silahlı kavga: 1 ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.