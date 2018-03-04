Fethiye’de fuhuş operasyonu; 4 tutuklama

lMuğla’nın Fethiye ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 1’i kadın 12 kişiden 4’ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Fethiye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, insan ticareti, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini yaptığı belirlenen ve düzenlenen operasyonla Gürcistan uyrukla kadın L.K, ile B.D, S.Ç, A.Ç, İ.B, İ.I, M.D, Y.Ö, S.A,A.D, ve E.A’de gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda O.G’de gözaltına alındı. Nöbetçi Mahkeme tarafından Gürcistan uyruklu kadın L.K ile O.G, S,A.ve A.D’de tutuklanarak Seydikemer-Eşen T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diğer 8 kişi ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
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