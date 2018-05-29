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Fethiye'de iki İngiliz turistin çadırda cesetleri bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 08:29 | Son Güncelleme

 MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen İngiliz turistler Samuel James (51) ve arkadaşı Jane Amanda'nın (46) kamp yaptıkları koydaki çadırda cesetleri bulundu.  Olay, bugün gündüz saatlerinde Günlüklü Koyu'nda meydana geldi.

FETHİYE(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesine tatil için gelen İngiliz turistler Samuel James (51) ve arkadaşı Jane Amanda'nın (46) kamp yaptıkları koydaki çadırda cesetleri bulundu.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Günlüklü Koyu'nda meydana geldi. Tatil için koya gelen İngiliz Samuel James ile arkadaşı Jane Amanda, kamp yapmak için çadır kurdu. Uzun süre çadıra giren çıkan olmayınca durumdan şüphelenen Günlüklü Koyu görevlileri kontrol etmek için çadıra girdiklerinde James ve Amanda'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri yaptığı incelemede James ve Amanda'nın vücutlarında herhangi bir silah veya kesici alet yarasına rastlamadı. Talihsiz turistlerin cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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