Fethiye’de Motosiklet Kazası 1 Ölü

Muğla’nın Fethiye İlçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Çatalarık Mahallesi,Turgut Özal bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kolsuz (28), kullandığı 48 JG 848 plakalı motosikleti ile seyir halindeyken Çatalarık ilkokulu karşında direksiyon hakimiyetini kaybederek yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşerek kafasından darbe alan Kolsuz ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kolsuz, ambulansla Fethiye Devlet hastanesine kaldırdı. Kolsuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kolsuz’un minibüs şoförlüğü yaptığı, evli iki çocuk babası olduğu öğrenildi.