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Fethiye’de öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 17:33 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen rehber öğretmeni, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Fethiye’de ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki E.E.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan rehberlik öğretmeni Ali Y.’ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ali Y.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen rehber öğretmeni, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fethiye’de ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki E.E.Y.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan rehberlik öğretmeni Ali Y.’ye "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Fethiye Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Ali Y. ile E.E.Y., annesi Özge Y. ve avukatlar katıldı. Yaklaşık 1 yıl süren Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki son duruşmada şüpheli Ali Y. iddia makamının esas hakkındaki mütalaasını okumasının ardından suçlamaları kabul etmeyerek, "25 yıl şerefimle bu mesleği tamamladım. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.
E.E.Y.’nin annesi Özge Y., duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hiçbir çocuk ve aile cinsel istismar olaylarını gizleyip, saklamasın. Herkes cezasını alsın, çeksin" ifadelerini kullandı.
Kızının öğretmeninin yaptıklarını kendisine anlatması üzerine şikayetçi olduğunu belirten Özge Y., "Bana kalırsa daha fazla ceza almasını isterdim ama kızım bu verilen cezadan da çok mutlu. Bu bana yeterli. Cezasını çeksin istiyorum. Rehberlik öğretmeni Ali Y., 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Benim bunu duyurma sebebim; hiç kimse susmasın, susmuş olsaydık benim çocuğuma farklı şeyler yapmış olacaklardı. Susmadığım için ben çocuğumu kurtardım. Çocuğunuzun arkasında durun, herkes cezasını alsın, çeksin" diye konuştu.
Ortaokul öğrencisi E.E.Y.’nin ailesinin şikayeti üzerine, öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla rehberlik öğretmeni Ali Y. 7 Şubat 2017’de gözaltına alınmış ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Ali Y. hakkında "cinsel istismar" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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