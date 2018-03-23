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Fethiye’de sahte para operasyonuna 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 18:27 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye İlçesinde yaşı küçük çocuk kullanarak piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yaşı küçük çocuk kullanarak piyasaya sahte para sürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.İlçedeki bazı iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Fethiye’de sahte para operasyonuna 2 tutuklama

Muğla’nın Fethiye İlçesinde yaşı küçük çocuk kullanarak piyasaya sahte para sürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede bazı kişilerin yaşı küçük çocuk kullanarak piyasaya sahte para sürdüğü ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçedeki bazı iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kameraları inceleyen ekipler R.Y. ve H.İ.G’nin piyasaya sürmesi için yaşı küçük H.Y’ye sahte paraları verdiğini belirledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipler operasyonla gözaltına alınan H.Y, R.Y. ve H.İ.G’nin üzerinde ve evlerinde yapılan aramada 127 sahte 20 liralık banknot ele geçirildi. Piyasaya sahte para sürmekte kullanılan yaşı küçük olan H.A emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen R.Y ve H.İ.G. ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı Eşen T Tipi kapalı Ceza Evine gönderildi.

Fethiye’de sahte para operasyonuna 2 tutuklama

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