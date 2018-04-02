Fethiye’de su alan teknedeki 71 öğrenci kurtarıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesi Hamam Koyu Mevkiine dalış için gelen İstanbul Sabancı Üniversitesi Dalış Grubundan 71 öğrenci ve teknenin 7 mürettebatı teknenin su alması sonucu ölümden döndü.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde öğle saatlerinde batan teknede Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) öğrencisi 71 öğrenciyle teknedeki 7 kişilik mürettebat Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlarla Fethiye Limanına getirildi. Sabancı Üniversitesi öğrencilerinin geleneksel hale getirdikleri etkinlikte genellikle aynı tekneyi kullandıkları öğrenildi.

Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları ve Araştırmaları Kulübü (SUSS) tarafından gezi öncesi yapılan davet paylaşımda, "31 Mart Cumartesi akşamı FMAN otoparktan hareketle, ertesi sabah Fethiye’ye geçerek limanda bizi bekleyen guletlerimize yerleşeceğiz. Guletlerimize yerleştikten sonra gezimizi resmen başlatmış olacağız. 5 gün 4 gece sürecek seyir sürecimizde SUSS liderleri eşliğinde, dalış yapıyor olacağız. Geziye dalış brövesi olmayan arkadaşlarınızı davet edip, daha önce SCUBA deneyimi yaşamadılarsa SUSS eğitmenleri tarafından ilk defa sualtıyla tanışmalarına tanıklık edebilirsiniz. Deneme dalışı, eğitmen eşliğinde 5 metre derinlikte 20 dakika olarak yapılan dalışlardır. Bütün dalıcılarımıza gezi süresi boyunca kendilerine ait olacak ABC, wet-suit, BC, regülatör tarafımızdan sağlanacaktır. Rotamız Fethiye çıkışlı-Gemiler Koyu-Kelebekler Vadisi-Kabak Koyu şeklinde olacak. 5 Nisan Perşembe günü yapılacak olan son dalışımızla gezimiz sonlanacak ve ekipçe karaya çıkıp aynı gün akşamı dönüş yolculuğumuza başlayacağız” ifadelerine yer verildi.

Öğrenciler sabah saatlerinde Fethiye Limanın kayıtlı Mer-May teknesiyle dalış için Hamam Koyuna doğru yola çıktı. Tekne Hamam koyu yakınlarına gelince su almaya başlayan tekne 15 saniye içinde battı. 71 dalış öğrencisi ve 7 mürettebat yüzerek Hamam koyu sırtlarına çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesinin ardından olay yerine Sahil Güvenlik Kıyı Emniyet botları, UMKE ekipleri, Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Sahil Güvenlik Helikopteriyle yerleri tespit edilen dalgıç grubu ve tekne mürettebatının yeri Sahil Güvenlik Kıyı Emniyet botları tarafından kurtarılarak Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Sahil Güvenlik komutanlığında önce öğrencilere battaniye ve içecek verilirken, olayın şokunu yaşayan öğrenciler ambulanslara taşındı.

Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner yaptığı açıklamada, "Fethiye açıklarında tekne battığı ihbarı üzerine arama çalışmasına başladık. Deniz Kuvvetleri, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle olay yerine intikal etti. Deniz çok dalgalıydı. Zor koşullarda sahil güvenlik helikopterleri de dahil olmak üzere müdahale edildi. Şuanda teknede bulunan 78 kişi kurtarıldı. Herhangi bir yaralımız yok. Ufak tefek sıyrıkları olan var. Hepsi limana intikal ettirildi. Olay yerine ulaştıklarında öğrencilerin batan tekneden ayrılarak kayalıklara çıkmışlar. Ekipler tarafından kurtarılan 7 mürettebat ve 71 öğrencinin güvenli bir şekilde bulundukları yerden alınıp limana getirildi” dedi.