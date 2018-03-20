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Fethiye'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 17:10 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ile yakalanan ve ticaretini yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Fethiye'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ile yakalanan ve ticaretini yaptığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin çanta ve üzerlerinde yapılan aramada 314 uyuşturucu hap, 50 gram genetiği değiştirilmiş esrar, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından kazanıldığı tespit edilen 7 bin 590 TL nakit para el geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 4 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A (34), A.A (15), ve C.Y (17) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. G.G (24) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fethiye'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklamaFethiye'de uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

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