Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Babadağ 1200 pistinden havalandıktan sonra Çinli yolcusu ile düşen yamaç paraşütü pilotu ve yolcu yaralandı.

Kaza; Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ’da meydana geldi. Fethiye’ye tatile gelen Çinli turist Xeuo Reı Sun (36), Ölüdeniz Mahallesi’ndeki dünyaca ünlü Babadağ’ın bin 200 metrelik pistinden yamaç paraşütü pilotu Emre Karakaya (27) ile tandem (ikili) uçuş yaptı.

Sorunsuz şekilde havalandıktan sonra Ölüdeniz’e doğru süzülen ikilinin paraşütü, bilinemeyen nedenle 100 metreden hızla çalılık ve sert zemine düştü. Kazada pilot Kayakaya ve yolcusu Sun kazada yaralandı.

Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine 112 komuta merkezinden yardım istendi. Bölgeye 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ilk ulaşan ekipler, yaralı olan Çinli turisti bölgeye yakın noktada bekleyen ambulansa ulaştırdı. Sedyeye alınan pilot Karakaya ise, yaklaşık 1 saat sarp arazide taşınarak ambulansa ulaştırıldı.

Yaralılar ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AKUT ekip lideri Fatih Işık, "Sarp ve kayalık alanda yaklaşık yarım saatlik yürüyüşün ardından yaralıya ulaştık. UMKE ve AFAD görevlileriyle yaklaşık bir saatlik taşımayla yaralıyı ambulansa ulaştırdık. Yaralıların hayati tehlikeleri görünmüyor. İnşallah bir an önce iyileşip ayağa kalkarlar" dedi.