HABER

Fethiye’de yamaç paraşütü kazası: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 14:46 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sert zemine düşen yamaç paraşütünün pilotu ile beraberindeki turist yaralandı.Kaza, Fethiye’nin Karaağaç Mahallesi Kirme mevkiinde meydana geldi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde sert zemine düşen yamaç paraşütünün pilotu ile beraberindeki turist yaralandı.
Kaza, Fethiye’nin Karaağaç Mahallesi Kirme mevkiinde meydana geldi. Fethiye’ye tatile gelen Çinli turist Chızhou Lin (28), yamaç paraşütü yapmak için bir firma ile anlaştı. Yamaç paraşütü pilotu İsmail Yılmaz (35) ile Kirme mevkiinde bulunan 900 metre yükseklikten tandem (ikili) uçuş yapan paraşüt uygun bir şekilde havalandı. Sorunsuz şekilde havalanan ikili, bilinmeyen nedenden dolayı kısa süre sonra sert zemine düştü. Diğer pilotların durumu fark etmesi üzerine 112 komuta merkezinden yardım istendi. Bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan 112 Acil Servis ekipleri ve vatandaşlar durumu daha kötü olan Lin’i sedyeye alarak bölgede bekleyen ambulansa taşıdı. Kazada hafif yaralanan pilot Yılmaz da arkadaşlarının desteğiyle ambulansa götürüldü. Yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın eşinden şok ifadeler!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geliyor

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Polis arabasında genç kadına kabusu yaşattı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Öğretmen ve arkadaşları çukurun içinde bu halde yakalandı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

Nicolas Sarkozy gözaltına alındı!

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

ABD'li askerler YPG'li teröristlerle buluştu! Menbiç'te şok görüntü

Diğer Haberler
Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Özel halk otobüsünde mastürbasyon skandalı! Çantasından bakın ne çıktı

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

Erkek çocuklara korkunç taciz: Sizden hoşlandım, beraber eğlenelim!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

21 yıl önce katliam yaptı! Polis çay içerken yakaladı!

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Psikolojik tedavi gören hasta kaldığı hastanenin 8. katından atladı

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Muğla'da görüldü! Balıkçılar şaştı kaldı!

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

Denizli'de vahşet! Öldürüp yarı çıplak halde yol kenarına attılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.