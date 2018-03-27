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Fethiye’de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu 2 Tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 22:03 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı silah satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.İlçede bazı kişilerin yasa dışı yollardan silah satışı yaptığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Fethiye’de Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu 2 Tutuklama

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda yasa dışı silah satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçede bazı kişilerin yasa dışı yollardan silah satışı yaptığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, alıcı gibi davranarak Serdar G ile irtibata geçti. Bir kafede gerçekleşen buluşmada Serdar G, gözaltına alındı. Foça mahallesinde bulunan bir eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Serkan Süleyman T. yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Serdar G. ve Serkan Süleyman T. ’Yasa Dışı Yollardan Silah Ticareti Yapmak’ suçlamasıyla tutuklanarak Eşen T Tipi kapalı ceza evine gönderildi.

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