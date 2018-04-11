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Fethiye’deki asansör kazasında yaralanan yaşlı kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, halatı kopan asansörün 3.

Fethiye’deki asansör kazasında yaralanan yaşlı kadın öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, halatı kopan asansörün 3. kattan zemine düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kişiden biri yaşamını yitirdi.
Olay, dün Fethiye’nin Babataşı Mahallesi 770 Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağlı olduğu halatın kopması nedeniyle 3. kattan zemine düşen asansörde bulunan Mükerrem Balta (83) ile 4 aylık hamile olduğu öğrenilen Hacer Ersoy (39) yaralandı. Yaralılardan Mükerrem Balta’nın tedavi için sevk edildiği Fethiye Devlet Hastanesinde hayatını kaybettiği bildirildi. Hacer Ersoy’un ise, Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavisinin devam ettiği, beli ile bacağında kırık olduğu, bebeğinin ve kendisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Fethiye’deki asansör kazasında yaralanan yaşlı kadın öldü

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