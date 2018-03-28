Fethullah Gülen, sahte belgelerle 26 yıl emekli maaşı almış

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in 26 yıl boyunca sahte belgelerle emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Firari olan kardeşi Salih Gülen'in matbaasında çalışmış gibi görünerek maaş alan Fethullah Gülen ve kardeşi hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İki kardeş, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki başka bir dosyada da kırmızı bülten, difüzyon ve yakalama kararları devam ediyor.

FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen (77) ile Erzurum'da matbaası olan STV Ana Haberi sunan ve Kemal Gülen olarak tanınan Kevser Gülen'in babası Salih Gülen (68) hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla dava açıldı. SGK'nın şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Fethullah Gülen'e, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında 20 yıl 11 ay 23 gün ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 1 Mart 1986 ila 30 Ocak 1990 arasında bin 410 günlük hizmetlerine istinaden 8 bin 963 gün üzerinden emeklilik aylığı bağlandığı belirlendi. Fethullah Gülen'in, Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi hizmetlerinin gerçeğe aykırı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, diğer sanık Salih Gülen'in ağabeyi Fethullah Gülen'i kendisine ait matbaada çalışıyormuş gibi gösterdiği belirtildi.

1990'DA EMEKLİ OLMUŞ

Fethullah Gülen'in matbaada hiç çalışmadığının tanık beyanlarıyla doğrulandığına işaret edilen iddianamede, elebaşının 1 Şubat 1990'dan itibaren emeklilik maaşı alarak SGK'yı zarara uğrattığına değinildi. Gülen kardeşlerin, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'ye dönmeyip ABD'de ve ihanetleri ile ilgili haklarında açılan davalar nedeniyle dönmeyecekleri herkesçe bilindiğinden yakalama kararının infazının mümkün olmadığı bildirilen iddianamede, bu nedenle sanıkların haklarında üzerilerine atılı suçlardan dolayı yakalama kararının infazı beklenmeksizin kamu davası açılması gerektiği kanaatine varıldığı kaydedildi. Gülen kardeşler hakkında 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi. Firari olan Fethullah Gülen ve kardeşinin 26 Nisan'da yargılanmasına başlanacak. 15 Temmuz sonrası SGK Fethullah Gülen'in emekli maaşını kesti, tüm sosyal haklarını da iptal etti. Gülen, Ekim 2014’te 1283 TL emekli maaşı alıyordu. Fethullah Gülen'in en son maaşını 19 Temmuz 2016’da çektiği ortaya çıkmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN VE DİFÜZYON MESAJIYLA ARANIYORLAR

Öte yandan Fethullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait merkez Yakutiye ilçesi Muratpaşa Mahallesi Kadıoğlu Sokak'taki 'Gülen Matbaası'nda ihbar üzerine 2016 yılında FETÖ/PDY'ye ait suç unsuru oluşturan birçok bilgi ve belgelerin saklandığı iddiasıyla arama yapılmıştı. Matbaa sahibi Salih Gülen ve Fethullah Gülen hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede, '1 numaralı şüpheli' olarak yer alan Fethullah Gülen'in 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıl, 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan ise 2- 7 yıl hapsi istenmişti. Salih Gülen hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Gülen kardeşlerin, kırmızı bülten, difüzyon mesajıyla yakalama kararları halen devam ediyor.

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