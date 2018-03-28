Fethullah Gülen, sahte belgelerle 26 yıl emekli maaşı almış (Arşiv)

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in 26 yıl boyunca sahte belgelerle emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Firari olan kardeşi Salih Gülen'in matbaasında çalışmış gibi görünerek maaş alan Fethullah Gülen ve kardeşi hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İki kardeş, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki başka bir dosyada da kırmızı bülten, difüzyon ve yakalama kararları devam ediyor.

FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen (77) ile Erzurum'da matbaası olan STV Ana Haberi sunan ve Kemal Gülen olarak tanınan Kevser Gülen'in babası Salih Gülen (68) hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğrattıkları iddiasıyla dava açıldı. SGK'nın şikayetiyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Fethullah Gülen'e, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında 20 yıl 11 ay 23 gün ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 1 Mart 1986 ila 30 Ocak 1990 arasında bin 410 günlük hizmetlerine istinaden 8 bin 963 gün üzerinden emeklilik aylığı bağlandığı belirlendi. Fethullah Gülen'in, Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi hizmetlerinin gerçeğe aykırı olduğuna vurgu yapılan iddianamede, diğer sanık Salih Gülen'in ağabeyi Fethullah Gülen'i kendisine ait matbaada çalışıyormuş gibi gösterdiği belirtildi.