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Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen adliyeye sevk edildi (2)

YAŞAM HABERLERİ | 18.01.2018 17:27 | Son Güncelleme 2 saat önce

TUTUKLANDI

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni Keysan Gülen, tutuklandı.

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