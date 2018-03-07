FETÖ bağlantılı Işık Yayıncılık çalışanlarına operasyon: 41 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 4 ilde başlatılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan Işık Yayıncılık çalışanı 60 kişiden 41’i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle kayyum atanan Kaynak Holdinge bağlı şirketlere yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde yürütülen örgütsel faaliyetlerle ilgili yapılan dijital incelemelerde elde edilen verilerde diğer bankalardan kredi çekip örgütün mali kaynağını oluşturan Bank Asya’ya yatırdıkları belirlenen ve örgüt elebaşısının kitaplarının yayıncısı olan Işık Yayıncılık çalışanı 60 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Bu sabaha karşı yapılan operasyonda 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis, firari 19 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.