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FETÖ Davaları’nda 4 sanığa hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:04 | Son Güncelleme

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında farklı dosyalarda tek tek yargılanan 1’i tutuklu 4 sanığa 6 yıl 3 ay ila 8 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi.Kayseri 4.

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında farklı dosyalarda tek tek yargılanan 1’i tutuklu 4 sanığa 6 yıl 3 ay ila 8 yıl 9 ay arasında hapis cezaları verildi.
Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen davalarda tek tek yargılanan tutuklu kadın sanık A.Ö. ile tutuksuz sanıklar kadın E.Ş., M.K. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık M.C. ise duruşmaya katılmadı.
Adliye katibi olduğu öğrenilen E. Ş. üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatını istedi. Diğer sanıklar da silahlı terör örgütüne üye olmadıklarını iddia ederek beraatlarını talep ettiler.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu kadın sanık A.Ö.’ye ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına, duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık M.C.’ye aynı suçtan 7 yıl 6 ay ve tutuksuz sanıklar E.Ş. ile M.K.’ye de yine aynı suçtan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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