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FETÖ Davaları’nda by lock cezaları

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan aralarında mühendis, doktor, stajyer avukatın olduğu 4 sanığa 1.5 yıl ila 8 yıl 1 ay arasında hapis cezaları verildi.Kayseri 2.

Kayseri’de Fetullahçı Terör Örgütü’nün gizli iletişim ağı by lock programını kullandıkları iddiasıyla yargılanan aralarında mühendis, doktor, stajyer avukatın olduğu 4 sanığa 1.5 yıl ila 8 yıl 1 ay arasında hapis cezaları verildi.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde farklı dosyalarda görülen ve tek tek yargılanan sanıklar tutuklu sanıklar H.Y.Y., A.A. ve kadın F.K.D. ile tutuksuz sanık Y. B. ve avukatları hazır bulundu.
“Merakımdan by lock’a girdim” dedi, 6 yıl ceza aldı
KHK ile ihraç edilen öğretmen tutuklu sanık H.Y.Y. telefon hattında by lock bağlantısı tespit edildiği iddialarını doğrulayarak “Okulu bitirdikten sonra atanamadım. 2012 ve 2015 yılları arasında atanamadığım için onların okullarında çalıştım. Oğuz isimli kişi yükledi. Yemin ederim kriptolu olduğunu bilmiyordum. Buradan mesajlaşacağımızı söyledi. Bir defa meraktan baktım, bir defa girip Yasin okudum ve bir defa da ‘ben gidiyorum’ diye mesaj yazdım. Ben bir insana zarar dahi vermedim, psikolojim iyi bozuldu” diye konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık H.Y.Y.’a ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.
FETÖ’nün yurdunda kalan öğrencilere para karşılığı hat aldırdığı iddiasına 8 yıl hapis
Hakkında by lock kullandığı ve FETÖ’nün yurtlarında kalan öğrencilere para karşılığı hat aldırdığı iddia edilen mühendis tutuklu sanık A.A.(27) “FETÖ’ye ait yurtlarda kalan çocuklara para karşılığında hat aldırmadım, tanık olan o çocuğu da tanımıyorum. Mağduriyetim var. Beraatımı istiyorum” dedi. 2 tanığın dinlendiği davada mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.A.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile tutukluluk halinin devamına karar verdi.
İhraç öğretmene by lock’tan 6 yıl 3 ay hapis
İhraç öğretmen tutuklu sanık F.K. D. da mahkemede “9 yıllık öğrenmedim. Hep hakkaniyetli davrandım. Bu vatanın evlatlarına verdiğim eğitimimi şuan 3.5 yaşında olan oğluma veremiyorum. By lock kullanmadım, beraatımı istiyorum” diye konuştu. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık F.K.D.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile tahliyesine karar verdi.
Stajyer avukata etkin pişmanlıktan 1 yıl 6 ay hapis
3 farklı günde 14 by lock bağlantısı tespit edilen tutuksuz sanık stajyer avukat Y.B. ise “Ben hukuk fakültesi öğrencisiyim. Şahsi olarak by lock indirmedim, kullanmadım. O dönem cemaat evlerinde dini hassasiyetlerim için kaldım, devlet aleyhinde hiçbir şey yazmadım. Beraatımı istiyorum” dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanık Y.B.’ya ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan etkin pişmanlık hükümlerince 1 yıl 6 ay 2 gün hapis cezası ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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