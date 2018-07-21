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FETÖ davalarını etkileyen çeteye operasyon: 5 tutuklama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2018 12:59 | Son Güncelleme

ÇETE LİDERİ DE TUTUKLANDI Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ve davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen çetenin lideri olduğu iddia eline E.E.T.

ÇETE LİDERİ DE TUTUKLANDI
Bursa'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ve davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen çetenin lideri olduğu iddia eline E.E.T. de savcılıkta verdiği ifadenin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların sayısı böylelikle 6'ya çıktı.

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