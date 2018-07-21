FETÖ davalarını etkileyen çeteye operasyon: 5 tutuklama

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma ve davalarda şüphelilerin lehine karar verilmesi için hakim ve savcılar üzerinde çeşitli yollarla baskı kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 5'i tutuklandı. 3 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 kişinin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, başta FETÖ/PDY olmak üzere çeşitli suçlarda şüphelilerin lehine karar vermeleri için hakim ve savcılar üzerinde baskı kurduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında örgüt lideri olduğu iddia edilen işadamı E.E.Ç. ve avukat O.Ö.T.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi operasyonla gözaltına aldı. Bursa, Manisa, Yalova, İstanbul, Kocaeli, Diyarbakır, Urfa, Konya, İzmir ve Eskişehir'de bazı soruşturma ve davaları etkilemeye çalışan, bu kapsamda 6 hakim ve savcıyla bağlantı içinde oldukları saptanan şüphelilerden 8'i, emniyetteki sorgularının ardından adilyeye sevk edildi. Şüphellierden avukat O.Ö.T., Y.Y., M.İ., H.Ö. ve B.Ö. nöbetçi mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Örgütün lideri olduğu öne sürülen E.E.T. ise gece geç saatlerde adliyeye sevk edildi. Hala görevde olan bir başsavcı ile çekilmiş fotoğrafı sosyal medya hesabında yer alan E.E.Ç., gazetecilerin sorularına cevap vermedi.
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