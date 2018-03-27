Eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ın da aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına tanık olarak katılan İsmail Dengiz, "Ben bu FETÖ’yü o dönem Allah kitap korkusu olan insanlar olarak bilirdim. Ama bunların eline fırsat geçse adam keserler. PKK’dan daha tehlikeli bu grup" dedi.

Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik açılan davada eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ın da aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kahya, Saydam ve eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu, tutuksuz sanıklar A.G., K.B., F.Ö., A.M.A., Y.Y. ve avukatları ile bazı tanıklar katıldı. Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen İsmail Dengiz, FETÖ üyelerinin kendisine kumpas kurarak paralarını almaya çalıştığını söyledi.

Bir dönem basına da yansıyan, oğluna yaptığı sünnet düğününe helikopter kiralayarak gelmesi olayından sonra Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ın kendisine 3 milyon 500 bin liralık ceza kestiğini ileri süren Dengiz, "Ben bu FETÖ’yü o dönem Allah kitap korkusu olan insanlar olarak bilirdim. Ama bunların eline fırsat geçse adam keserler. Benden sürekli para aldılar, yok okul yaptıracağız yok bina yaptıracağız diye" dedi.

Dengiz, örgütün kendisini ailesiyle birlikte Bosna Hersek’teki okula ziyarete götürdüğünü aktararak şunları söyledi:

"Orada dönen paralar bir Türkiye ekonomisi kadar paralardı. Bunlar yüzünden çok büyük zarar gördüm. Oğlumun sünnet düğününden sonra bana 3 buçuk milyon lira para cezası kestiler. Hakkımda Erol Evcil’in, Nesim Malki’nin paralarını akladığım gerekçesiyle işlem yaptılar. Halen açılan davalar sürüyor, 70-80 tane dava var. Zengin iş adamlarını tespit edip örgüt adına para istiyorlar. Bu iş adamlarına resmen çöküyorlar. Bana yazılan cezayla ilgili İbrahim Saydam’a gittim, Vali Şahabettin Harput’a gönderdi, o Saydam’a gönderdi. Bana gizli tanık olmamı söylediler ben de yüzlerine baka baka anlatmak istedim bildiklerimi. İbrahim Saydam ’1 buçuk milyon lirayı FETÖ sanığı E.K.’ye gidip FETÖ’nün bir okulunun fayans işleriyle ilgili teklif ver. Bu işi yap senin cezalarını vali bey affedecek’ dedi."