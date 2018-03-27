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FETÖ davası tanığı: "PKK’dan daha tehlikeli bu grup"

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 18:17 | Son Güncelleme

Eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ın da aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına tanık olarak katılan İsmail Dengiz, "Ben bu FETÖ’yü o dönem Allah kitap korkusu olan insanlar olarak bilirdim.

Eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ın da aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına tanık olarak katılan İsmail Dengiz, "Ben bu FETÖ’yü o dönem Allah kitap korkusu olan insanlar olarak bilirdim. Ama bunların eline fırsat geçse adam keserler. PKK’dan daha tehlikeli bu grup" dedi.
Bursa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik açılan davada eski İl Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya ve eski Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ın da aralarında bulunduğu 3’ü tutuklu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Kahya, Saydam ve eski İl Sağlık Müdür Yardımcısı Yusuf Ziya Leventoğlu, tutuksuz sanıklar A.G., K.B., F.Ö., A.M.A., Y.Y. ve avukatları ile bazı tanıklar katıldı. Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen İsmail Dengiz, FETÖ üyelerinin kendisine kumpas kurarak paralarını almaya çalıştığını söyledi.
Bir dönem basına da yansıyan, oğluna yaptığı sünnet düğününe helikopter kiralayarak gelmesi olayından sonra Vergi Dairesi Başkanı İbrahim Saydam’ın kendisine 3 milyon 500 bin liralık ceza kestiğini ileri süren Dengiz, "Ben bu FETÖ’yü o dönem Allah kitap korkusu olan insanlar olarak bilirdim. Ama bunların eline fırsat geçse adam keserler. Benden sürekli para aldılar, yok okul yaptıracağız yok bina yaptıracağız diye" dedi.
Dengiz, örgütün kendisini ailesiyle birlikte Bosna Hersek’teki okula ziyarete götürdüğünü aktararak şunları söyledi:
"Orada dönen paralar bir Türkiye ekonomisi kadar paralardı. Bunlar yüzünden çok büyük zarar gördüm. Oğlumun sünnet düğününden sonra bana 3 buçuk milyon lira para cezası kestiler. Hakkımda Erol Evcil’in, Nesim Malki’nin paralarını akladığım gerekçesiyle işlem yaptılar. Halen açılan davalar sürüyor, 70-80 tane dava var. Zengin iş adamlarını tespit edip örgüt adına para istiyorlar. Bu iş adamlarına resmen çöküyorlar. Bana yazılan cezayla ilgili İbrahim Saydam’a gittim, Vali Şahabettin Harput’a gönderdi, o Saydam’a gönderdi. Bana gizli tanık olmamı söylediler ben de yüzlerine baka baka anlatmak istedim bildiklerimi. İbrahim Saydam ’1 buçuk milyon lirayı FETÖ sanığı E.K.’ye gidip FETÖ’nün bir okulunun fayans işleriyle ilgili teklif ver. Bu işi yap senin cezalarını vali bey affedecek’ dedi."

"FETÖ PKK’dan daha tehlikeli"
FETÖ üyelerinin mal ve mülklerini aldıklarını, para vermeyince kendisine ceza kestiklerini söyleyen Dengiz, "PKK’dan daha tehlikeli bu grup, fırsatını bulsalar adam keserler bunlar, malımı mülkümü aldılar, yok oraya yardım buraya yardım diyerek. Bana vergi kaçakçılığı ve para aklamak suçlamasıyla 3 buçuk milyon lira ceza kestiler. Karşılığında cezayı silmek için 1 buçuk milyon lira istediler. İbrahim Saydam makamında benden cezanın kaldırılması için para istedi ben de vermedim" ifadelerini kullandı.
Dengiz, mahkeme başkanının Bursa’da tehdit ve baskıyla FETÖ’nün para aldığı diğer iş adamlarını bilip bilmediğini sorması üzerine, "Para alınan başka iş adamlarını bütün Bursa biliyor ancak ben direk şu isim bu isim diye bir şey söyleyemem" diye konuştu.
Duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan FETÖ sanığı Servet Sarıçiçek ise, emniyet genel müdürlüğünde çalıştığı dönem 1990-1994 yılları arasında FETÖ’nün bir toplantısında Ali Osman Kahya’nın da geldiğini ve kendisinin "Müdürümüz, büyüğümüz, abimiz" söyleminde bulunduklarını aktardı.
Ali Osman Kahya ise tahliye talebinde bulunarak, emniyetin mahrem imamlar belgelerinde isminin çıkması olayını, verinin nasıl ele geçirildiğinin belli olmaması nedeniyle kabul etmeyerek, bu kapsamda ifade veren ’garson’ lakaplı gizli tanığın dinlenmesini istedi.
Diğer tutuklu sanıklar da tahliye talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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