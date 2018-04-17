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FETÖ davasında 2 eski öğretmene 12’şer yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 19:57 | Son Güncelleme

Karabük’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2 eski öğretmen, 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında Karabük 1.

Karabük’te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 2 eski öğretmen, 12’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması kapsamında Karabük 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan tutuklu eski öğretmenler Ş.Ö. ve K.D. ile avukatları katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, beraatlarını talep etti.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Karabük’teki "komiser rütbesindeki personelin il imamları" olduğu öne sürülen sanıkları 12’şer yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamını karara bağladı.

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