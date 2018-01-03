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FETÖ davasında 32 sanığın yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 19:45 | Son Güncelleme 9 saat önce

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA) - MERSİN'de FETÖ/PYD'nin darbe girişimine ilişkin aralarında örgütün elebaşı Fethullah Gülen ile tutuklu eski Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan ve 3'üncü sınıf emniyet müdürü Hasan Basri Dağdelen'in de bulunduğu çoğunluğu rütbeli askerlerden oluşan 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması başladı.

Mersin 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada emekli deniz subayı Bekirhan K.'nın eski Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan hakkında verdiği ifade dikkat çekti. Bekirhan K., 1990-92 yıllarında ABD'de yüksek lisans eğitimi aldığı dönemde, Demirhan'ın kendisini Kaliforniya eyaletindeki San Jose kentinde Fethullah Gülen ile tanıştırdığını söyledi.

'FETHULLAH GÜLEN'İN YANINA OTURDUM'

Deniz Kuvvetleri tarafından eğitime gönderildiklerini kaydeden Bekirhan K., şöyle devam etti:

"1990-92 senelerinde, sınıf arkadaşım Nejat Atilla Demirhan ve Cengiz Ekin, bir Türk heyetinin San Jose'ye geldiğini ve onlarla görüşmeye gideceğimizi söyledi. Kendilerine eşlik ettim. Tek katlı villa tipi bir eve gittik. Kapının önünde çok sayıda ayakkabı vardı. İçeri girdiğimizde, kanepede birinin oturduğunu ve yerde dizlerinin üzerine çökmüş genç bir güruh gördüm. Daha sonra kanepede oturan kişinin Fethullah Gülen olduğunu öğrendim. Bu sırada Demirhan ve Ekin ortadan kayboldu. Ben de kanepeye oturdum ve Gülen'e sorular sordum. Kim olduklarını sorduğumda, özel bir grup oldukları cevabını verdi. Ben sorular sorunca, Demirhan ve Ekin ortaya çıkıp yanlış yere geldiğimizi söyledi ve evden çıktık."

'DEMİRHAN DAHİL 6 KİŞİYİ RAPOR ETTİM'

Bu görüşmeden bir gün sonra kendisine Fethullah Gülen'in yazdığı bir şiir kitabının getirildiğini belirten Bekirhan K., şöyle devam etti:

"Kitabı bana verip, Gülen'in benden etkilendiği ve iletişimde kalmak istediklerini söylediler. Ben bir daha görüşmedim. Daha sonra son sınıfta, Atilla ve Cengiz beni bu sefer Altunizade'de bir yere götürdü. Okul ya da dershane gibi bir yerdi. Arka kapıdan girdik ve Gülen ile orada yeniden tanıştırdılar beni. 2002-2003 yıllarında, aralarında Demirhan'ın da bulunduğu 6 kişiyi Deniz Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı'na rapor ettim. Daha sonra belgeler ve CD'ler göndererek bana kumpas kurdular, görevden alınmamı sağladılar. Daha sonra göreve döndüm ama 2007 yılında, kendi isteğimle meslekten ayrılmak zorunda kaldım. O zamanlar bizim ifadelerimizi dikkate alsalar belki 15 Temmuz yaşanmazdı."

Öte yandan, darbe gecesi İl Jandarma Komutan Vekili olan Mustafa Bakçepınar, Emniyet Müdür Vekili Yakup Usta ve Komodor Albay Ahmet Habi Uğurluer, Demirhan'ın kendilerine emir verdiğini ama bu emri reddederek yerine getirmediklerini söyledi.

Etkin pişmanlık yasasından yararlanıp itirafçı olanların da arasında bulunduğu 12 tanığın dinlendiği duruşmanın ikinci bölümü, yarın devam edecek.

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