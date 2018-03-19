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FETÖ davasında beraat eden polis, yazışmaları tespit edilince tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 15:21 | Son Güncelleme

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve beraat kararı alan meslekten ihraç edilen polis memuru Yücel Avcı, darbe girişimi gecesi yaptığı yazışmaların tespit edilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı.

FETÖ davasında beraat eden polis, yazışmaları tespit edilince tutuklandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve beraat kararı alan meslekten ihraç edilen polis memuru Yücel Avcı, darbe girişimi gecesi yaptığı yazışmaların tespit edilmesi üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Samsun'da FETÖ/PDY davası kapsamında yargılanan ihraç polis memuru Yücel Avcı, hakkında yargılandığı mahkemece beraat kararı verildi. Karara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine dosya istinaf mahkemesine gönderildi. İncelenen dosya istinaf mahkemesinde onandı. Bunun üzerine istinaf savcısı karara itiraz ederek Yücel Avcı, hakkındaki kararı Yargıtay'a taşıdı. Bu süreç içerisinde darbe girişimi gecesine dair yeni kayıt ve yazışmaların delillendirilmesi üzerine Yücel Avcı hakkında 'darbeye teşebbüs' suçundan yeniden soruşturma açıldı. Soruşturma sonrasında şüpheli 8 Mart Perşembe günü Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Yücel Avcı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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