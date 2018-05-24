HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ davasında Boydak'ların çocukları hakim karşısında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 15:52 | Son Güncelleme

TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında Boydak Holding eski yöneticilerinin çocuklarının da bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın görülmesine öğleden sonra devam edildi. Duruşmada, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından tutukluluk durumu yönünden savunması alınan Sami Boydak, "Her daim devletimin ve milletimin yanında oldum.

TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında Boydak Holding eski yöneticilerinin çocuklarının da bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın görülmesine öğleden sonra devam edildi. Duruşmada, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından tutukluluk durumu yönünden savunması alınan Sami Boydak, "Her daim devletimin ve milletimin yanında oldum. Kızımı çok özledim. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin süre istemesi üzerine duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi. Heyet, tutuklu sanık Sami Boydak’ın ise etkin pişmanlık yönündeki ifadelerinden dolayı tahliyesine karar verdi.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Duygu Asena Roman Ödülü Oylum Yılmaz’a verildiDuygu Asena Roman Ödülü Oylum Yılmaz’a verildi
Kopan kol davasında yurt müdürünün beraatına itirazKopan kol davasında yurt müdürünün beraatına itiraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

CHP'li Tur Yıldız Biçer açıkladı: 'Belgrad Ormanı'nda ağacın dibine talim şeylerimizi gömdük” diyen Ahmet Maranki için suç duyurusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Son dakika! Türkiye’den Yunanistan'a sert tepki!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim sonucuna ilişkin son anket sonuçlarını açıkladı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

15'inci kez intihara kalkıştı! Dayaktan zor kurtuldu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

Şişli'de korkunç görüntü! Ağaca asılı halde bulundu

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

'Evleneceğiz' diye kandırdı, dolandırdı, üstüne evli çıktı!

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

Acil servis önündeki cinayette azmettirici olan dayı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.