FETÖ davasında Boydak'ların çocukları hakim karşısında (2)

TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında Boydak Holding eski yöneticilerinin çocuklarının da bulunduğu sanıkların yargılandığı davanın görülmesine öğleden sonra devam edildi. Duruşmada, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından tutukluluk durumu yönünden savunması alınan Sami Boydak, "Her daim devletimin ve milletimin yanında oldum. Kızımı çok özledim. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının mütalaaya ilişkin süre istemesi üzerine duruşmayı 17 Temmuz’a erteledi. Heyet, tutuklu sanık Sami Boydak’ın ise etkin pişmanlık yönündeki ifadelerinden dolayı tahliyesine karar verdi.
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