FETÖ davasında Boydak'ların çocukları hakim karşısında

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davada Boydak Holding Yönetim kurulu eski Başkanı Hacı Boydak'ın oğlu ve Holding eski CEO'su Memduh Boydak'ın kızının da aralarında olduğu 1'i tutuklu, 7 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada sanıkların savunmalarına başvuruldu.

Geçen 15 Şubat’ta, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Boydak Holding hissedarı bazı isimlerin de aralarında olduğu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kayseri, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla Merve, Mehmet Emin, Sema, Ayşe, Yusuf ve İbrahim ve Sami Boydak gözaltına alındı. Bank Asya’ya destek oldukları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Sami Boydak tutuklanarak cezaevine konuldu, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklardan Sami Boydak ile tutuksuz sanıklar Merve, Mehmet Emin, Sema, Ayşe, Yusuf ve İbrahim Boydak ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada Sincan Cezaevi'nde tutuklu Hacı Boydak, oğlu Mehmet Emin; Memduh Boydak ise kızı Merve Boydak için tanık olarak dinlendi. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarini istedi.

Bank Asya'ya para yatırdığı iddia edilen Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak ve CEO'su Memduh Boydak'ın kuzeni olan tutuklu sanık Sami Boydak, söz konusu parayı hatırlamadığını öne sürerek, "Bank Asya'ya iddianamede söylenen ilk mevduat tutarını yatırdığımı hatırlamıyorum. 100 bin TL'yi ben yatırdım diyemem çünkü hatırlamıyorum. İkinci havaleyi ise Bank Asya'ya yatırdım, onu biliyorum. Amerika'daki kuruluşa yapılan havaleyi de hatırlamıyorum" dedi.

'ÖRGÜT ELEBAŞI İLE GÖRÜŞTÜM'

2002 yılında Boydak Holding'in görevlendirilmesiyle ABD'ye gittiğini söyleyen Sami Boydak, "Maaşlı çalışan olarak 2002 yılında Holding'e bağlı Sunset firması için Amerika'daydım. O tarihte holding hissedarı değildim. Market alışverişini yaptığımız Mustafa Fidan, 'Sana yarın bir sürprizim var' diyerek, beni örgüt elebaşının yanına götürdü ve onunla tanıştırdı. O tarihte bu ziyaretten rahatsız olmadım. 2004 yılında da Mehmet Bilici, Amerika'ya gelen Memduh Boydak'ın da olduğu bazı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bizi örgüt liderinin yanına götürdü" diye konuştu.

'DEVLETLE HİÇBİR ZAMAN TERS DÜŞMEDİM'

17/25 Aralık olaylarından sonra örgütün sohbetlerine gitmediğini ifade eden Sami Boydak, "17/25'ten sonra bu yapının samimiyetsizliğini görünce uzaklaşmaya başladım. Oturmalara katılmayacağımı söyledim. Mehmet hoca isimli oturma hocası şirkete geldi ona da katılmayacağımı ifade ettim. Dini hassasiyetlerle, hayırsever insanların olduğu bir sohbet olduğu için o tarihlerde bu sohbetlere katılmada bir engel görmedim. Devlete hiçbir zaman ters düşmedim. Devlet varsa biz de varız. Suriye'nin durumu ortada" dedi.

'VİCDANEN RAHATSIZIM'

FETÖ/PDY tarafından kandırıldığını ileri süren Sami Boydak, "Hain örgütün mensupları beni kandırdı. Soyadımdan dolayı bana yaklaştı. Örgüte bilmeden, istemeden yaptığım yardımlardan dolayı Allah şahidimdir ki vicdanen rahatsızım. 17/25'ten sonra yapılan kumpasları vatandaş olarak hemen anlayamadım. Bir sarmaşık gibi yayıldıklarını anlayınca bu yapıdan kurtuldum. Devletim ve milletimden af dilemek için 2016 yılında hac görevimi yerine getirirken, çok sayıda kurban kestirdim. Hiçbir zaman örgüt üyesi olmadım. İnsanları kandırdılar. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin, yüce adaletinize güveniyorum" ifadelerini kullandı.

'FETÖ TARAFINDAN EN FAZLA MAĞDUR EDİLEN AİLELERDENİZ'

Memduh Boydak'ın kızı Merve Boydak ise Bank Asya hesabının babası tarafından açıldığını dile getirerek, "Bank Asya'daki hesabım öğrenci olduğum yıllarda babam Memduh Boydak tarafından açılmıştır. Üniversite 3'üncü sınıf öğrencisi olduğum o tarihte söz konusu parayı yatırmam hayatın olağan akışına aykırıdır. Ben ve ailem FETÖ silahlı terör örgütü tarafından mağdur edildik. Türkiye'de FETÖ tarafından en çok mağdur edilen ailelerden biriyiz. Avukatlık hayatıma babamın yargılanmasıyla başladım" diye konuştu.

'BANKANIN ZORA GİRMESİNİ İSTEMEDİM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Hacı Boydak ise oğlu Mehmet Emin'in Bank Asya'da kendisi adına açılan hesaptan haberi olmadığını öne sürerek, konuşmasını şunları söyledi:

"Bank Asya'ya paraları ben yatırdım. Yalnızca oğlum Mehmet Emin için değil aynı zamanda torunum adına da para yatırdım. Türkiye Finans'ın ortaklarından olduğum için, bankacılık sektöründe iş yapan birisi olarak, yalnızca Bank Asya'ya değil diğer katılım bankalarına da para yatırdım. Bankacılık sektöründe bir bankanın batacak olması, o sektörde faaliyet gösterdiğimiz için bize de yansıyacaktı. Mehmet Emin'in Bank Asya'da hesabı olduğundan günler sonra haberi oldu."

'HESABINA PARAYI BEN YATIRDIM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Memduh Boydak da kızı Merve Boydak'ın hesabına kendisinin para yatırdığını kaydederek, "Merve'nin hesabına parayı ben yatırdım. O tarihte Merve avukat değildi. O parayı kazanması da imkansızdı. Kızım, bir parası olduğunu biliyordu ama bunun nasıl değerlendirildiğini bilmiyordu. Dava sürecine kadar Bank Asya'da hesabı olduğunu bilmiyordu. Bank Asya'nın zora girmesi, ülkemi zora sokacak bir durum olacak düşüncesiyle para yatırdım. Çocuklarıma da vasiyet ediyorum; ülkem ekonomik olarak zora girdiği zaman bankalarda param dursun" dedi.

Mahkeme heyeti, duruşmanın öğleden sonra devam etmesi için oturuma ara verdi.

