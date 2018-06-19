FETÖ davasından beraat eden doçent, 7 bin lira tazminat kazandı

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, aralarında Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Melikşah Üniversitesi'nin eski rektörü ve genel sekreterinin de yargılandığı FETÖ/PDY'ye ilişkin davada beraat eden Doç. Dr. Abdullah Yuvacı, 7 bin TL tazminat kazandı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 21 Mart'ta görülen davada 'örgüt üyeliği' suçundan beraat eden Doç. Dr. Abdullah Yuvacı, bir üst mahkemeye maddi ve manevi tazminat davası açtı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Doç. Dr. Abdullah Yuvacı duruşmaya katılmazken, avukatı ile davalı Maliye Hazinesi avukatı hazır bulundu. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tazminat talebinin kısmen kabulüyle, Doç. Dr. Yuvacı'ya 4 bin TL maddi, 3 bin TL de manevi tazminat verilmesini kararlaştırdı.

