FETÖ duruşmasında fotoğraf çeken genç gözaltına alındı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY duruşmasının görüldüğü mahkeme salonundan cep telefonu ile görüntü aldığı belirlenen Muhammet Emin A. (19), mahkeme başkanının talimatı ile gözaltına alındı. Duruşma salonundan 254 kare fotoğraf çektiği belirlenen şüphelinin cep telefonuna el konuldu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan bazı subaylarla ilgili Bursa 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama devam ediyor. Bugünkü duruşmada, mahkeme salonunda cep telefonu ile fotoğraf çeken Muhammet Emin A., Mahkeme Başkanı Tamer Keskin'in talimatı ile polis tarafından gözaltına alındı. İncelemede, salondan 254 kare fotoğraf çektiği tespit edilen şüphelinin cep telefonuna el konuldu.

Şüpheli, "Sanıklardan biri benim yakınım. Duruşmayı merak ediyordum. Salondan fotoğraf ve görüntü alınmasının yasak olduğunu bilmiyordum" dedi. Muhammet Emin A., polis ekipleri tarafından Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

