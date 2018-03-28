FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in emekliliği sahte

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in emekli olmak için sahtecilik yaptığının SGK Genel Müdürlüğünce tespit edilmesinin ardından Erzurum Adliyesinde hazırlanan dosya tamamlandı. Erzurum’da, matbaada çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilip 49 yaşında yaşlılık aylığı alarak SGK’yı zarara uğrattığı öne sürülen FETÖ elebaşı Gülen hakkında 5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

FETÖ elebaşı terörist Fetullah Gülen’in Erzurum’da, kardeşinin matbaasında sigortalı çalıştığı gösterilerek usulsüz emekli olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine SGK, Gülen’e son 10 yılda ödenen emekli maaşının karşılığı olan 110 bin 547 lira 2 kuruşu, 45 bin 47 lira 83 kuruş yasal faiz olmak üzere toplam 155 bin 594 lira 85 kuruş olarak geri istedi. Erzurum Adliyesinde de FETÖ’nün sahte emekliliğiyle ilgili hazırlanan dosya tamamlandı. Dosyanın tamamlanmasının ardından dava başladı.

15 yıla kadar hapis talep edildi

Erzurum’da matbaada çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilip 49 yaşında yaşlılık aylığı alarak SGK’yı zarara uğratan Gülen ile matbaanın sahibi olan kardeşi Salih Gülen’e "dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Fetullah Gülen’e, Emekli Sandığı Kanunu kapsamında 20 yıl 11 ay 23 gün ve Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında 1 Mart 1986 ila 30 Ocak 1990 arasında bin 410 günlük hizmetlerine istinaden 8 bin 963 gün üzerinden yaşlılık aylığı bağlandığı kaydedildi.

Fetullah Gülen’in, "Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi hizmetlerinin gerçeğe aykırı olduğu" aktarılan iddianamede, diğer sanık Salih Gülen’in, kardeşi Fetullah Gülen’i kendisine ait matbaada çalışıyormuş gibi gösterdiği belirtildi.

İddianamede, tanık beyanlarının Fetullah Gülen’in matbaada hiç çalışmadığını doğruladıkları bildirilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Fetullah ve Salih Gülen’in fikir ve irade birliği içerisinde FETÖ elebaşının yaşlılık aylığına hak kazanması amacıyla SGK’ya gerçeğe aykırı bildirimlerde bulunup kurumun sahte belgeler düzenlenmesine sebep olarak Fetullah Gülen’in hakkı olmadığı halde 1 Şubat 1990’dan itibaren yaşlılık aylığı aldığı ve SGK’yı zarara uğrattıkları anlaşıldı. Anlatılan olaylarla ilişkilendirilen deliller ve tüm dosya kapsamı birlikte ele alındığında sanıkların üzerlerine atılı suçları işledikleri anlaşıldı."

İddianamede, Fetullah ve Salih Gülen hakkında "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Sahte evraklarla 49 yaşından itibaren yaşlılık aylığı aldığı anlaşılan Fetullah Gülen’in maaşı, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sonrası kesilmişti.