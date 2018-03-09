FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni yeniden gözaltında

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in serbest bırakılan yeğeni Kemalettin Gülen, akşam saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerince yeniden gözaltına alındı.
FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Kemalettin Gülen, dün Silivri Cezaevinden serbest bırakılmıştı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yurtdışına çıkış yasağı şartı konularak serbest bırakılan Kemalettin Gülen, savcılığın bir üst mahkemeye itirazı sonucu 14. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalanma kararı çıkarıldıktan sonra akşam 19.00 sıralarında İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Gözaltına alınan Kemalettin Gülen, Terörle Mücadele Şubesinde sorguya alındı.
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