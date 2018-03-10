FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni yeniden tutuklandı

Önceki gün serbest bırakılan ve savcının itirazı üzerine dün yeniden gözaltına alınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Kemalettin Gülen’in, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen, önceki gün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ uygulanarak Silivri Cezaevinden serbest bırakılmış, savcılığın bir üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu 14. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalanma kararı çıkarıldıktan sonra dün akşam saatlerinde İstanbul Terörle Mücadele Şube ekiplerince yeniden gözaltına alınmıştı.

Kemalettin Gülen’in, Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandıktan sonra bugün yeniden adliyeye sevk edildi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in amcasının oğlu olduğu belirtilen Kemalettin Gülen’in, çıkarıldığı 14. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklanarak Silivri Cezaevine konulduğu belirtildi.