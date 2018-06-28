FETÖ elebaşı için yaptırılan malikânede gizli bölme ve altın arandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş adamı Sami Şentürk'ün (62), Mudanya Yolu üzerinde bulunan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye gelmesi halinde kalacağı öne sürülen malikanede, bilirkişi incelemede bulundu. Yapılan incelemenin sonunda hazırlanan raporda, iki blok ve bir misafirhaneden oluşan konutlarda iddia edildiği gibi gizli bölme olmadığına yer verildi. Burada, daha önce savcılık talimatı ile yapılan aramada da gömülü olduğu öne sürülen altınlar bulunamamıştı. DHA, söz konusu malikânenin içini görüntüledi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bursa'da sürdürülen operasyonlarda, Sami Şentürk tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanıklar, Şentürk'ün Mudanya Yolu üzerinde bulunan Çağrışan köyünde 2008 yılında, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikânesine benzeyen, 16 bin 730 metrekare alan üzerine malikâne yaptırdığını söyledi. Gizli tanıklar, Gülen'in Türkiye'ye gelmesi halinde burada kalacağını öne sürdü. Aynı gizli tanıklar, malikânede örgütsel toplantıların yapıldığı mavi kubbeli villa ve müştemilatındaki gizli bölümlerle, gizli sürgülü dolapta ve toprağa gömülü halde firari iş adamı Akın İpek'e ait altınlar ve para olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine mahkeme, Şentürk Ailesi'nin yaşadığı bu binaların üçüncü kişilere satışı ve devrinin önlemesi için tedbir kararı aldı.

BİLİRKİŞİ İNCELEMEDE BULUNDU

Yargılama devam ederken polis, malikânede belirtilen noktalarda altın ve para aradı. İnceleme sonrası herhangi bir ize rastlanmayınca dönemin Cumhuriyet Savcısı İbrahim Karakaç 'Kovuşturmaya yer olmadığı'na karar verdi.

Malikânede geçen Mart ayında da Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, mimar Zühal Aslı Saka ve inşaat mühendisi Murat Reis'ten oluşan iki kişilik bilirkişi heyeti geniş güvenlik önlemleri altında incelemede bulundu. Bilirkişi yaptığı inceleme sonrası hazırladığı raporda, üç bloktan oluşan malikânenin konut olarak kullanılan A ve B bloklarının içinde sauna, hamam ve yarı olimpik yüzme havuzu da bulunduğunu, C bloğun ise ikişer kişilik üç odadan oluşan misafirhane olarak tahsis edildiğini belirledi. Raporda, konutlarda iddia edildiği gibi gizli bölme bulunmadığına yer verildi. Bilirkişi, Cumhuriyet savcısının malikânede gizli bölme bulunmadığı, normalin dışında ekstra tasarlanmış bölümlerin de yer almadığı görüşünü mahkemeye fotoğraflarla iletti.

Malikâne hakkındaki son kararı ise yargılamanın yapıldığı Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği belirtildi.

İŞTE O MALİKÂNENİN İÇİ

DHA, gizli tanıkların, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, Türkiye'ye gelmesi halinde kalacağını öne sürdüğü malikânenin içerisini görüntüledi. Toplam 12 kişiden oluşan iki alienin yaşadığı binalarda sauna, hamam ve yarı olimpik yüzme havuzu ile misafirhane bulunuyor.