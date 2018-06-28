FETÖ elebaşı için yaptırılan malikânede gizli bölme ve altın arandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan iş adamı Sami Şentürk'ün (62), Mudanya Yolu üzerinde bulunan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'ye gelmesi halinde kalacağı öne sürülen malikanede, bilirkişi incelemede bulundu. Yapılan incelemenin sonunda hazırlanan raporda, iki blok ve bir misafirhaneden oluşan konutlarda iddia edildiği gibi gizli bölme olmadığına yer verildi. Burada, daha önce savcılık talimatı ile yapılan aramada da gömülü olduğu öne sürülen altınlar bulunamamıştı. DHA, söz konusu malikânenin içini görüntüledi.

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Bursa'da sürdürülen operasyonlarda, Sami Şentürk tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında dinlenen gizli tanıklar, Şentürk'ün Mudanya Yolu üzerinde bulunan Çağrışan köyünde 2008 yılında, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki malikânesine benzeyen, 16 bin 730 metrekare alan üzerine malikâne yaptırdığını söyledi. Gizli tanıklar, Gülen'in Türkiye'ye gelmesi halinde burada kalacağını öne sürdü. Aynı gizli tanıklar, malikânede örgütsel toplantıların yapıldığı mavi kubbeli villa ve müştemilatındaki gizli bölümlerle, gizli sürgülü dolapta ve toprağa gömülü halde firari iş adamı Akın İpek'e ait altınlar ve para olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine mahkeme, Şentürk Ailesi'nin yaşadığı bu binaların üçüncü kişilere satışı ve devrinin önlemesi için tedbir kararı aldı.