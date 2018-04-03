FETÖ firarisi Antalya’da yakalandı

Antalya’da iki ayrı mahkeme tarafından resmi belgede sahtecilik ve FETÖ örgütüne üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan şahıs Antalya’da yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmaları kapsamında, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren veya örgütün gaygubet evlerinde gizlenen şüphelinin yakalanmasına ve aile evi görüntüsü verilen adreslerin tespitine yönelik çalışma yapıldı.

FETÖ/PDY’nin haberleşme aracı Bylock kullandığı ve örgüt ile iltisaklı/irtibatlı olduğu tespit edilen, Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesinin ve Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararları ile resmi belgede sahtecilik suçundan aranan, kapatılan Antalya 5. Sulh Ceza Hakimliğinin ve Ödemiş Sulh Ceza Hakimliğinin kararları gereğince de hakkında FETÖ/PDY’ye üye olma suçlarından aranma kaydı bulunan şüpheli Y.A., Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki adli işlemleri devam eden Y.A’nın ikamatinde yapılan aramalarda 2 adet tablet, 2 adet cep telefonu, 1 adet sahte ehliyet, 2 adet taşınabilir wifi cihazı, 1 adet cd ele geçirildi.