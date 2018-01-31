FETÖ firarisi evini taşırken yakalandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan R.T., evini taşırken yakalanarak, gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Kayseri merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda firari olan R.T., evini taşırken yakalandı. Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

FİRARİ ÇİFT DE YAKALANDI

Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri FETÖ/PDY örgütünün şehir yapılanmasında mahrem imamlık yapan 2 farklı dosyadan aranan firari olan M.Y. ile eşi S.Y., Nevşehir Emniyet Müdürlüğü polisiyle yaptığı ortak çalışma sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliğe getirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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