HABER

FETÖ firarisi savcı ve hâkim çift 'gaybubet evi'nde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 19.01.2018 19:21 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda örgütün üst düzey sorumlularından olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hâkim eşi Ayşe D. gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe teşebbüsünden bir gün sonra, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu öne sürülen savcı Hakan D. ile hâkim eşi Ayşe D. hakkında yakalama kararı çıkardı. Yapılan operasyonda, şüpheli çift evlerinde bulunamadı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Hakan D. ve Ayşe D.'nin yakalanması için teknik takip başlattı. Ekipler, çiftin, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde, örgütün üyelerini gizlemek için oluşturduğu 'gaybubet evi'nde kaldığını belirledi. Eve yapılan baskında çift, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 1 tabanca ile bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

CEP TELEFONU KULLANMADILAR

Örgütün üst düzey sorumlularından oldukları, 'abi' ve 'abla' konumunda bulundukları iddia edilen Hakan D. ve Ayşe D.'nin örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu kaydedildi. Yakalanmamak için cep telefonu kullanmadığı, yerlerinin de tespit edilmemesi için sürekli adres değiştirdiği belirlenen çift, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

Hollanda ve Almanya'da fırtına önüne geleni uçurdu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

E-devlet'te tercüme edilmiş sabıka kaydı yoğunluğu

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

Kazançları dudak uçuklatıyor! Vergi kıskacındalar

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Cenazede cemaat dondu kaldı! Hakkını helal etmedi

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Otomobil yolcu otobüsünün altında paramparça oldu!

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Kalpazanlar otele kartvizit bırakınca yakayı ele verdi

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Fırtına nedeniyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.