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FETÖ firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ | 07.02.2018 19:38 | Son Güncelleme

FETÖ firarisi Gökmen Çapan, Trabzon’da sahte kimlikle yakalandı.Hakkında Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri çıkarılan FETÖ firarisi Gökmen Çapan, Trabzon’da kolluk kuvvetlerince yakalandı.Ardahanlı işadamı Gökmen Çapan, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu.

FETÖ firarisi Gökmen Çapan, Trabzon’da sahte kimlikle yakalandı.
Hakkında Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yakalama emri çıkarılan FETÖ firarisi Gökmen Çapan, Trabzon’da kolluk kuvvetlerince yakalandı.
Ardahanlı işadamı Gökmen Çapan, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıyordu. Hakkında adli kontrol şartı bulunan Çapan, Ardahan’dan firar etmiş, Ardahan Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama emri çıkarılmıştı.
Trabzon’da üzerinde Ö.Ç. ismi ile sahte kimlikle yakalanan ve Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi’nce SEGBİS ile bağlanılarak Trabzon Adliyesi’nden ifadesi alınan Gökmen Çapan, mahkemece tutuklandı.

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