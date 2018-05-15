FETÖ itirafçısı astsubay: 15 Temmuz öncesi büyük deprem olacak denildi

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin, TSK'daki kripto üyeleriyle haberleşme yöntemi olarak kullandığı 'ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında gözaltına alınan Astsubay Hakan A. hakkında iddianame düzenlendi. Astsubay Hakan A., ifadesinde 15 Temmuz ile ilgili itirafta bulunarak, "Bizden sorumlu 'ağabey' darbe girişiminden 3 gün önce eve geldi. Telefonuma 'Line' programını kurdu ve 'bir ablamız rüya görmüş büyük deprem olacakmış' dedi. Bu program üzerinden dua göndereceğini bunları okumamı istedi" dedi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli Astsubay Hakan A., hakkında hazırlanan iddianamede, FETÖ'nün mahrem imamının kendine bağlı örgüt üyesi askerleri kesinlikle kendi kullandığı cep telefonundan aramadığı belirtilerek, irtibatın ankesörlü veya kontörlü telefonlar suretiyle sağlandığı kaydedildi. Bu kapsamda yapılan araştırmalarda şüpheli Astsubay Hakan A.'nın 0850'li ankesörlü hatlardan arandığı, aramaların 44-73 saniye arasında değiştiği tespit edildi. Bu bilgiler ışığında gözaltına alınan Hakan A. savcılığa verdiği ifadede örgüte üye olduğunu kabul ederek, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi.

‘DİNİNİ KURTARMAK İÇİN DEVAM ET’

Örgütle ilk tanışmasının 2001-2003 yılları arasında Sivas Gürün Meslek Yüksekokulu'nda okuduğu dönemlerde olduğunu kaydeden Hakan A., FETÖ evinde kaldıkları sürede sürekli Fetullah Gülen videoları izleyip, Gülen'in kitaplarını okuduklarını söyledi. Göreve başladıktan sonra da kendisiyle örgüt üyelerinin irtibata geçtiğini belirten Hakan A., "Benimle Ankara’da irtibat kuran kişi öğretmendi. Kızılay'da bir kafede buluştuk. Bana ‘dinini kurtarmak için bizimle beraber devam et’ dedi. 3-4 kere bu kişiyle görüştüm. 2009-2013 yılları arasında Çorum, 2013-2015 yılları arasında da Ağrı-Patnos’ta görev yaptım. Buralarda da örgütle irtibatım devam etti” dedi.

‘DAVADAN AYRILIRSAN İKİ BÜKLÜM OLURSUN’

TSK'da bulunduğu süre kendisinden sorumlu mahrem imamlarla ankesörlü telefondan irtibat kurduğunu itiraf eden Hakan A., “Bir dönem Ağrı’da görev yaptığım sırada Eşref isimli şahısla 1 ay boyunca iletişimimizi ankesörlü telefondan değil, kendisinin yüklediği 'Kakao Talk' programı üzerinden yapmamızı istedi. ‘Neden?’ diye sorduğumda ‘cemaatle bağlantılı olduğun çıkarsa, meslekten ihraç ederler’ dedi” ifadelerini kullandı. Ankara’da aynı hücrede bulunduğu kişilerin isimlerini veren Hakan A., “Bir arkadaş 17/25 Aralık sürecinden dolayı görüşmek istemiyordu. Görüşmeye gelmesi için çok baskı yapıyorlardı. ‘Davadan ayrılırsan çocuklarından çekersin, iki büklüm olursun’ gibi şeyler söylüyorlardı” diye konuştu.

‘15 TEMMUZ GÜNÜ TELEFONUMA MESAJ GELDİ’

İfadesinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden 3 gün önce kendisinden sorumlu Ömer kod adlı örgüt üyesinin evine geldiğini söyleyen Hakan A., "Telefonumu alarak aşağıya inmemi istedi. Evimin önünde arabada buluştuk, arabada telefonuma Line programını kurdu ve 'bir ablamız rüya görmüş büyük deprem olacakmış' dedi. Bana bu program üzerinden dua göndereceğini bunları okumamı istedi. 15 Temmuz 2016 tarihinde 'Line' programı üzerinden telefonuma 'TSK yönetime el koymuştur, birliklerinize gidin' şeklinde mesaj geldi. Beynimden vurulmuşa döndüm ve programı telefonumdan sildim. Bunalıma girdim ve 3 gün boyunca evden hiç çıkmadım. Pazartesi günü de işe gittim örgütle irtibatım bu tarihten sonra koptu" diye konuştu.

Mahkemeye gönderilen iddianame, Hakan A.'nın, etkin pişmanlık hükümleri gereği alacağı cezadan indirim yapılması istenilerek, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla yargılanması talep edildi.

