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FETÖ itirafçısı Kahraman: Cirosu en yüksek şirketlerden para toplanırdı

YAŞAM HABERLERİ | 10.01.2018 16:45 | Son Güncelleme 1 saat önce

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Çatı Davası duruşmasının ikinci gününde, tutuklu sanık, Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un soruları üzerine tutuksuz sanık ve itirafçı iş adamı Ferudun Kahraman, 17-25 Aralık sürecinden sonraki örgüt faaliyetlerini anlattı. Kahraman, "O dönemde ekonomi dergilerinde yer alan verilere göre, yıl içerisinde cirosu en yüksek olan 250 şirketten cemaat için para toplanırdı. En son dönemin Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın bir iş adamından 80 bin lira para istediğini 'il imamı' Cansu Sarıyıldız'dan duydum" dedi.

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan 'çatı dava'da, aralarında Bursa eski valisi Şahabettin Harput'un da bulunduğu 26'sı tutuklu, 60 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın ikinci gününde savunma yapan dönemin Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Kahraman, tutuklu yargılanan eski vali Harput'un soruları doğrultusunda 17-25 Aralık sürecinden sonraki FETÖ yapılanmasını ve faaliyetlerini anlattı.

Mahkeme başkanının "Sorusu olan var mı?" demesinin ardından söz hakkı isteyen Bursa eski valisi Şahabettin Harput, Kahraman'ın ifadesinde kendisi hakkındaki iddialarına ilişkin sorular sordu. Harput, Kahraman'a mahkeme huzurunda, kendisinin sohbetlere katılmayanları arayıp azarladığına şahit olup olmadığını sordu. Harput'un sorusuna Kahraman, "Cemaat adına düzenlenen davet ve sohbetlerde denk geldiğimiz zaman kendisinin 'Sohbetler birlik ve beraberlik adına çok faydalı oluyor, katılmakta fayda var' dediğine şahit oldum fakat birilerini arayıp azarladığına hiç şahit olmadım" diye cevap verdi.

'ELİMİZDE DİNLEME KAYITLARI VAR'

Kahraman, Harput'un 2014 yerel seçimlerinden önce kendisine ait evde sohbet organize edip etmediği yönündeki sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"2014 yılı Ocak ayı başlarında dönemin 'il imamı' Cansu Sarıyıldız, benim evimde bir sohbet organize etti. Bu sohbete dönemin valisi Şahabettin Harput, Cansu Sarıyıldız, Osman Yıldız, Mustafa Kıra, Hilmi Gülcemal, Emin Akça ve adını hatırlayamadığım birkaç kişi daha katılmıştı. Sohbette Cansu Sarıyıldız 'Bu yolsuzluğa, hırsızlığa sessiz mi kalacağız? Elimizde tape kayıtları, dinleme kayıtları var. Yerel seçimlerde Bursa merkezde AK Parti'yi değil CHP'yi destekleyeceğiz. İlçelerde de AK Parti karşısındaki en güçlü adayları destekleyeceğiz' dedi. Cansu Sarıyıldız'ın bu lafı üzerine Mustafa Kıra, Osman Yıldız ve ben karşı çıktık. Şahabettin Harput sohbetten ayrıldı ama tepkisini net hatırlayamıyorum".

'ŞİRKETLERDEN CEMAAT İÇİN PARA TOPLANIRDI'

Tutuklu sanık Şahabettin Harput, tutuksuz sanık Ferudun Kahraman'a, Bursa'daki vergi rekortmenlerinden himmet adı altında para toplayıp toplamadığını da sordu. Kahraman, şöyle dedi:

"Cemaat için yardım adı altında, o dönemde ekonomi dergilerinde yer alan verilere göre, yıl içerisinde cirosu en yüksek olan 250 şirketten cemaat için para toplanırdı. En son dönemin emniyet müdürü Ali Osman Kahya'nın bir iş adamından 80 bin lira para istediğini Cansu Sarıyıldız'dan duydum."

Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, daha önce, itirafçı olarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, aralarında Ferudun Kahraman'ın da bulunduğu 4 iş adamının tutuklanmasını istemişti. Duruşma, tutuksuz sanıkların ifadeleriyle sürüyor.

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